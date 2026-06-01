Marbache

Fête de la musique

3 Voie de Liverdun Marbache Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La MJC de Marbache et ses bénévoles vous invite à partager un moment festif et convivial en famille ou entre amis au parc du château de Marbache lors de la fête de la musique.

Une programmation au top et complète pour tous avec du folk, du celte, du rock, du blues, de la pop rock, en français et en anglais, des reprises et des compo.

Plus d’informations à venir…Tout public

0 .

3 Voie de Liverdun Marbache 54820 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 02 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Marbache MJC and its volunteers invite you to share a festive and convivial moment with family and friends in the park of the Château de Marbache during the Fête de la Musique.

A top-notch program for everyone, with folk, Celtic, rock, blues, pop rock, in French and English, covers and comps.

More information to come…

L’événement Fête de la musique Marbache a été mis à jour le 2026-06-02 par TOURISME BASSIN de POMPEY