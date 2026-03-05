Vide grenier du ASH Haguenau

Route du Rhin Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Le Club AS Haguenau Handball organise son 17ème vide grenier.

Le Club AS Haguenau Handball organise son 17ème vide grenier. Les particuliers souhaitant réserver un ou des emplacement(s) doivent prendre connaissance du règlement du vide grenier, s’inscrire en ligne et réglez leur participation (en ligne ou par chèque). .

Route du Rhin Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 9 82 81 20 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

AS Haguenau Handball Club organizes its 17th garage sale.

L’événement Vide grenier du ASH Haguenau Haguenau a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau