Vide-grenier du Foc Rugby avenue du 11 novembre Fouras

Informations pratiques

Fouras

Vide-grenier du Foc Rugby

avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Organisé par le club de Rugby local.

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avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 42 91 07 evenement.foc@gmail.com

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English : Garage sale: Jib Rugby

Organised by the local rugby club.

L’événement Vide-grenier du Foc Rugby Fouras a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan