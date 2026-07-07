AGENDA · Fouras
Vide-grenier du Foc Rugby avenue du 11 novembre Fouras
dimanche 19 juillet 2026 · avenue du 11 novembre · Fouras
Informations pratiques
Fouras
Vide-grenier du Foc Rugby
avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Organisé par le club de Rugby local.
.
avenue du 11 novembre Prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 42 91 07 evenement.foc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Garage sale: Jib Rugby
Organised by the local rugby club.
L’événement Vide-grenier du Foc Rugby Fouras a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Rochefort Océan
À voir aussi à Fouras (Charente-Maritime)
- Belles Toilettes et Tricots de peau Découvrez Fouras en 1900 esplanade de la Légion d’Honneur Fouras 7 juillet 2026
- Concert de musiques et chants de la Renaissance rue de l’Église Fouras 7 juillet 2026
- Visite guidée Un troupeau insolite ; Rencontre avec un berger maritime Rue de la Sauzaie Fouras 8 juillet 2026
- Lecture vue mer rue du Général Bruncher Fouras 8 juillet 2026
- Lecture Vue Mer rue du Général Bruncher Fouras 8 juillet 2026