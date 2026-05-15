Vide Grenier du jumelage Saint-Germain Salle Jean Tanguy Plouguerneau
Vide Grenier du jumelage Saint-Germain Salle Jean Tanguy Plouguerneau dimanche 5 juillet 2026.
Plouguerneau
Vide Grenier du jumelage Saint-Germain
Salle Jean Tanguy D32 Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le Comité de jumelage de Plouguerneau Sant Germans organise un vide-grenier le dimanche 5 juillet, de 9h à 17h, à la salle Jean Tanguy de Plouguerneau. Ouvert aux particuliers, l’événement proposera également une petite restauration et une buvette sur place. Entrée à 1,50 € pour les visiteurs, gratuite pour les moins de 15 ans.
Les exposants peuvent réserver un emplacement au tarif de 3 € le mètre en intérieur et 2 € le mètre en extérieur, avec un supplément de 0,50 € pour les tables et les chaises. .
Salle Jean Tanguy D32 Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 95 24 36 34
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English : Vide Grenier du jumelage Saint-Germain
L’événement Vide Grenier du jumelage Saint-Germain Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT PAYS DES ABERS
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