Vide grenier du Tennis Club Néracais Parc de la Garenne Nérac
dimanche 30 août 2026 · Parc de la Garenne · Nérac
Informations pratiques
Nérac
Vide grenier du Tennis Club Néracais
Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide-grenier du Tennis Club Néracais chineurs, à vos agendas !
Le Tennis Club Néracais organise son grand vide-grenier le dimanche 30 août au Parc de la Garenne à Nérac, à partir de 6h du matin.
Que vous soyez amateur de bonnes affaires, collectionneur ou simple curieux, venez flâner entre les stands et dénicher objets vintage, déco, livres, jouets ou trésors oubliés.
Tarif exposants 2,50 € le mètre linéaire
Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de la journée.
Réservations et renseignements au 06 82 73 38 11.
Un rendez-vous convivial de fin d’été à ne pas manquer au cœur de Nérac .
Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 73 38 11
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English : Vide grenier du Tennis Club Néracais
L’événement Vide grenier du Tennis Club Néracais Nérac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Albret
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