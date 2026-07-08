Vide grenier du Tennis Club Néracais Parc de la Garenne Nérac

Informations pratiques

Nérac

Vide grenier du Tennis Club Néracais

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide-grenier du Tennis Club Néracais chineurs, à vos agendas !

Le Tennis Club Néracais organise son grand vide-grenier le dimanche 30 août au Parc de la Garenne à Nérac, à partir de 6h du matin.

Que vous soyez amateur de bonnes affaires, collectionneur ou simple curieux, venez flâner entre les stands et dénicher objets vintage, déco, livres, jouets ou trésors oubliés.

Tarif exposants 2,50 € le mètre linéaire

Buvette et restauration sur place pour profiter pleinement de la journée.

Réservations et renseignements au 06 82 73 38 11.

Un rendez-vous convivial de fin d’été à ne pas manquer au cœur de Nérac .

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 73 38 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier du Tennis Club Néracais

L’événement Vide grenier du Tennis Club Néracais Nérac a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Albret