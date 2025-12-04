Vide-grenier Ecole du Crès APE Ecole du Crès Millau

Vide-grenier Ecole du Crès

APE Ecole du Crès 23/25 av. Charles de Gaulle Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Vide ta chambre !

De 8h à 15h

Buvette et petite restauration sur place ! .

APE Ecole du Crès 23/25 av. Charles de Gaulle Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 13 47 00 55

English :

Empty your room!

L’événement Vide-grenier Ecole du Crès Millau a été mis à jour le 2025-12-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)