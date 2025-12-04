Vide-grenier Ecole du Crès APE Ecole du Crès Millau
Vide-grenier Ecole du Crès APE Ecole du Crès Millau dimanche 7 juin 2026.
Vide-grenier Ecole du Crès
APE Ecole du Crès 23/25 av. Charles de Gaulle Millau Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Vide ta chambre !
De 8h à 15h
Buvette et petite restauration sur place ! .
APE Ecole du Crès 23/25 av. Charles de Gaulle Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 13 47 00 55
English :
Empty your room!
L’événement Vide-grenier Ecole du Crès Millau a été mis à jour le 2025-12-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)