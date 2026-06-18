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Vide grenier estival à Talmont Complexe sportif Talmont-Saint-Hilaire

Vide grenier estival à Talmont Complexe sportif Talmont-Saint-Hilaire dimanche 30 août 2026.

Lieu : Complexe sportif

Adresse : Avenue des Sports

Ville : 85440 Talmont-Saint-Hilaire

Département : Vendée

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Talmont-Saint-Hilaire

Vide grenier estival à Talmont

Complexe sportif Avenue des Sports Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

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Complexe sportif Avenue des Sports Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 80 11 94  uszt.basketball@gmail.com

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English :

L’événement Vide grenier estival à Talmont Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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