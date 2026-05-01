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Vide grenier et fête du pain à Gourgé Mairie Gourgé

Vide grenier et fête du pain à Gourgé Mairie Gourgé

Vide grenier et fête du pain à Gourgé Mairie Gourgé dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Mairie

Adresse : 2 Chemin de Saint-Mathurin

Ville : 79200 Gourgé

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : 1.5 1.5 Tarif de base plein tarif

Gourgé

Vide grenier et fête du pain à Gourgé

Mairie 2 Chemin de Saint-Mathurin Gourgé Deux-Sèvres

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Dimanche 31 mai, retrouvons-nous à Gourgé à l’occasion de la fête du pain et du vide grenier.

Au programme
Cuisson de pains,
exposants locaux et artisanaux,
restauration sur place,
repas avec la spécialité La croustille,
pêche à la ligne,
tir à la carabine
structures gonflables,
confiseries………

Réservation par téléphone auprès du restaurant la Petite Marmite.   .

Mairie 2 Chemin de Saint-Mathurin Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 83 82 

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English : Vide grenier et fête du pain à Gourgé

L’événement Vide grenier et fête du pain à Gourgé Gourgé a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine

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