Vide grenier et fête du pain à Gourgé Mairie Gourgé

Gourgé

Vide grenier et fête du pain à Gourgé

Mairie 2 Chemin de Saint-Mathurin Gourgé Deux-Sèvres

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Dimanche 31 mai, retrouvons-nous à Gourgé à l’occasion de la fête du pain et du vide grenier.

Au programme

Cuisson de pains,

exposants locaux et artisanaux,

restauration sur place,

repas avec la spécialité La croustille,

pêche à la ligne,

tir à la carabine

structures gonflables,

confiseries………

Réservation par téléphone auprès du restaurant la Petite Marmite. .

Mairie 2 Chemin de Saint-Mathurin Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 83 82

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English : Vide grenier et fête du pain à Gourgé

L’événement Vide grenier et fête du pain à Gourgé Gourgé a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine