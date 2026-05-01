Vide grenier et fête du pain à Gourgé Mairie Gourgé
Vide grenier et fête du pain à Gourgé Mairie Gourgé dimanche 31 mai 2026.
Gourgé
Vide grenier et fête du pain à Gourgé
Mairie 2 Chemin de Saint-Mathurin Gourgé Deux-Sèvres
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Dimanche 31 mai, retrouvons-nous à Gourgé à l’occasion de la fête du pain et du vide grenier.
Au programme
Cuisson de pains,
exposants locaux et artisanaux,
restauration sur place,
repas avec la spécialité La croustille,
pêche à la ligne,
tir à la carabine
structures gonflables,
confiseries………
Réservation par téléphone auprès du restaurant la Petite Marmite. .
Mairie 2 Chemin de Saint-Mathurin Gourgé 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 83 82
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English : Vide grenier et fête du pain à Gourgé
L’événement Vide grenier et fête du pain à Gourgé Gourgé a été mis à jour le 2026-05-21 par CC Parthenay Gâtine