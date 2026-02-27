Vide grenier et marché artisanal Fransèches

Vide grenier et marché artisanal Fransèches vendredi 1 mai 2026.

Le Bourg Fransèches Creuse

Début : 2026-05-01
2026-05-01

A retrouver dans le bourg de Fransèches, vide grenier et marché artisanal.
Restauration rapide sur place.
Tarifs les 4 premiers mètres sont gratuit puis 1€ par mètre linéaire. Sur réservation.   .

Le Bourg Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 35 89 10 

