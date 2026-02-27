Vide grenier et marché artisanal Fransèches
Vide grenier et marché artisanal Fransèches vendredi 1 mai 2026.
Vide grenier et marché artisanal
Le Bourg Fransèches Creuse
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
2026-05-01
A retrouver dans le bourg de Fransèches, vide grenier et marché artisanal.
Restauration rapide sur place.
Tarifs les 4 premiers mètres sont gratuit puis 1€ par mètre linéaire. Sur réservation. .
Le Bourg Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 35 89 10
English : Vide grenier et marché artisanal
