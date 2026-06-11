Vide grenier et puces de mer Square du Grand Saconnex Carantec
Vide grenier et puces de mer Square du Grand Saconnex Carantec dimanche 19 juillet 2026.
Carantec
Vide grenier et puces de mer
Square du Grand Saconnex Salle du Kelenn Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide grenier et puces de mer des plaisanciers.
Inscriptions obligatoires. Tarif 3.50€ le mètre intérieur, 3€ le mètre extérieur.
Petite restauration et buvette sur place.
Parking à proximité. .
Square du Grand Saconnex Salle du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 23 65 30 65
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English :
L’événement Vide grenier et puces de mer Carantec a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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