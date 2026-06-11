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Vide grenier et puces de mer Square du Grand Saconnex Carantec

Vide grenier et puces de mer Square du Grand Saconnex Carantec dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Square du Grand Saconnex

Adresse : Salle du Kelenn

Ville : 29660 Carantec

Département : Finistère

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Carantec

Vide grenier et puces de mer

Square du Grand Saconnex Salle du Kelenn Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Vide grenier et puces de mer des plaisanciers.
Inscriptions obligatoires. Tarif 3.50€ le mètre intérieur, 3€ le mètre extérieur.
Petite restauration et buvette sur place.
Parking à proximité.   .

Square du Grand Saconnex Salle du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 6 23 65 30 65 

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English :

L’événement Vide grenier et puces de mer Carantec a été mis à jour le 2026-06-11 par OT BAIE DE MORLAIX

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