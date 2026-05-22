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Concerts de Ne Rangez pas les Jardins & Supreme Alice Soirées Transats Carantec

Concerts de Ne Rangez pas les Jardins & Supreme Alice Soirées Transats Carantec mardi 21 juillet 2026.

Adresse : Jardin du verger

Ville : 29660 Carantec

Département : Finistère

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif :

Carantec

Concerts de Ne Rangez pas les Jardins & Supreme Alice Soirées Transats

Jardin du verger Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Les soirées transats vous proposent des concerts en fin d’après-midi, en retour de plage, pour l’apéritif !

Ne Rangez pas les Jardins

Supreme Alice

Présence sur place de la brasserie graphique, brasserie artisanale locale, pour la buvette, d’un bar à huîtres et d’un food truck pour la restauration.

En cas de pluie, report salle du Kelenn.   .

Jardin du verger Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 30 

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English :

L’événement Concerts de Ne Rangez pas les Jardins & Supreme Alice Soirées Transats Carantec a été mis à jour le 2026-05-22 par OT BAIE DE MORLAIX

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