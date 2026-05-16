Quittons nos transats Beach Soccer kelenn Carantec
Quittons nos transats Beach Soccer kelenn Carantec mercredi 22 juillet 2026.
Carantec
Quittons nos transats Beach Soccer
kelenn Plage du Kelenn Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 18:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le festival de l’été à Carantec anime chaque soir de la semaine au gré de contes, concerts, théâtre, danse, arts de la rue avec le festival Place aux Mômes, tournois sportifs… Pendant sept semaines, la station vit au rythme d’animations gratuites et de qualité pour petits et grands.
Chaque mercredi QUITTEZ VOS TRANSATS et faites du sport !
Au programme du sable, du rythme, des buts et une ambiance estivale ! Formez vos équipes de 6 joueurs pour venir vous affronter sur le terrain.
Débutants bienvenus, tous niveaux Réservé aux plus de 15 ans
Inscription sur place un quart d’heure avant le début des tournois .
kelenn Plage du Kelenn Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43
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English : Quittons nos transats Beach Soccer
L’événement Quittons nos transats Beach Soccer Carantec a été mis à jour le 2026-05-16 par OT BAIE DE MORLAIX
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