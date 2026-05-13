Un conte sur un transat: Pierre Desvigne Des vertes et des pas mûres Jardin du Verger Carantec

Carantec

Un conte sur un transat: Pierre Desvigne Des vertes et des pas mûres

Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 18:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Un conte sur un transat: Pierre Desvigne Des vertes et des pas mûres

Gratuit

Au jardin du Verger En cas de pluie, rendez-vous à la salle du Kelenn .

Jardin du Verger 4 Rue Pasteur Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 31 17

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English : Un conte sur un transat: Pierre Desvigne Des vertes et des pas mûres

L’événement Un conte sur un transat: Pierre Desvigne Des vertes et des pas mûres Carantec a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX