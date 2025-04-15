Vide-grenier et Troc aux plantes Saint-Cernin Les Pechs du Vers
Vide-grenier et Troc aux plantes Saint-Cernin Les Pechs du Vers dimanche 7 juin 2026.
Les Pechs du Vers
Vide-grenier et Troc aux plantes
Saint-Cernin Place de la Garenne Les Pechs du Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le dimanche 7 juin, venez passer un moment familial autour d'un vide-grenier et d'un troc aux plantes !
Buvette et restauration sur place.
Le dimanche 7 juin, venez passer un moment familial autour d'un vide-grenier et d'un troc aux plantes !
Buvette et restauration sur place.
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Saint-Cernin Place de la Garenne Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 7 66 34 78 79 bavardou@ecomail.fr
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English :
On Sunday, June 7, come and spend some family time around a garage sale and a plant swap!
Buffet and catering on site.
L’événement Vide-grenier et Troc aux plantes Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Labastide-Murat