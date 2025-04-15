Concert au Bavardou Friendly Vinyl Session

Saint Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Le Bavardou, association collégiale a but non lucratif anime et ouvre un petit café associatif, en même temps que le marché rural de Saint-Cernin

Le Bavardou, association collégiale a but non lucratif anime et ouvre un petit café associatif, en même temps que le marché rural de Saint-Cernin. Des concerts, spectacles, animations diverses se déroulent tout au long de l'année.

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Saint Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 7 66 34 78 79 bavardou@ecomail.fr

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English :

Le Bavardou, a non-profit association, runs and opens a small community café at the same time as the Saint-Cernin rural market

L’événement Concert au Bavardou Friendly Vinyl Session Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Labastide-Murat