Concert au Bavardou Friendly Vinyl Session Les Pechs du Vers
Concert au Bavardou Friendly Vinyl Session Les Pechs du Vers mardi 21 avril 2026.
Concert au Bavardou Friendly Vinyl Session
Saint Cernin Les Pechs du Vers Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 19:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Le Bavardou, association collégiale a but non lucratif anime et ouvre un petit café associatif, en même temps que le marché rural de Saint-Cernin
Le Bavardou, association collégiale a but non lucratif anime et ouvre un petit café associatif, en même temps que le marché rural de Saint-Cernin. Des concerts, spectacles, animations diverses se déroulent tout au long de l'année.
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Saint Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 7 66 34 78 79 bavardou@ecomail.fr
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English :
Le Bavardou, a non-profit association, runs and opens a small community café at the same time as the Saint-Cernin rural market
L’événement Concert au Bavardou Friendly Vinyl Session Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Labastide-Murat