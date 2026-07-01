Bain d’étoiles et voyage sonore Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers

vendredi 31 juillet 2026 · Saint-Martin-de-Vers · Les Pechs du Vers

AGENDA · Les Pechs du Vers

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Informations pratiques

Les Pechs du Vers

Bain d’étoiles et voyage sonore

Saint-Martin-de-Vers 691 route Lacassagnole Les Pechs du Vers Lot

Tarif : 40 – 40 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:30:00

fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Autour d'un apéro dinatoire sain et fait maison, venez découvrir les merveilleux instruments des Ondes de Tily…

Durant ce moment de partage convivial, vous pourrez découvrir les différents sons et essayer certains instruments soigneusement présents.

Nous poursuivrons la soirée allongé dans le jardin pour contempler le ciel étoilé accompagné de la douceur d'un voyage sonore..

Autour d'un apéro dinatoire sain et fait maison, venez découvrir les merveilleux instruments des Ondes de Tily…

Durant ce moment de partage convivial, vous pourrez découvrir les différents sons et essayer certains instruments soigneusement présents.

Nous poursuivrons la soirée allongé dans le jardin pour contempler le ciel étoilé accompagné de la douceur d'un voyage sonore… un voyage intérieur entre la mélodie des étoiles et des instruments.

Places limitées à 15 personnes.

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Saint-Martin-de-Vers 691 route Lacassagnole Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 29 61 98 24

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English :

Come discover the wonderful instruments of Les Ondes de Tily over a healthy, homemade cocktail reception?

During this friendly get-together, you’ll be able to explore the different sounds and try out some of the carefully selected instruments on display.

We’ll continue the evening lying back in the garden, gazing at the starry sky while enjoying a gentle musical journey.

L’événement Bain d’étoiles et voyage sonore Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Labastide-Murat