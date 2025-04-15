Ciné plein air à Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers
samedi 15 août 2026 · Les Pechs du Vers
Informations pratiques
Les Pechs du Vers
Ciné plein air à Saint-Martin-de-Vers
Saint-Martin de Vers Les Pechs du Vers Lot
Tarif : – – 3 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le circuit de cinéma itinérant CINELOT constitue l'une des principales activités de la fédération départementale des foyers ruraux du Lot
Le circuit de cinéma itinérant CINELOT constitue l'une des principales activités de la fédération départementale des foyers ruraux du Lot. Chaque mois, près de 40 bourgs et villages lotois bénéficient de séances de cinéma. "Le cinéma partout et pour tous" une politique !
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Saint-Martin de Vers Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 37 15 07 64
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English :
The CINELOT traveling film circuit is one of the main activities of the Lot Departmental Federation of Rural Community Centers
L’événement Ciné plein air à Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Labastide-Murat