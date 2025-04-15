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AGENDA · Les Pechs du Vers

Ciné plein air à Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers

samedi 15 août 2026 · Les Pechs du Vers

Ciné plein air à Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Saint-Martin de Vers
Ville
46360 Les Pechs du Vers
Département
Lot
Tarif
3 Tarif enfant

Les Pechs du Vers

Ciné plein air à Saint-Martin-de-Vers

Saint-Martin de Vers Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – 3 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le circuit de cinéma itinérant CINELOT constitue l'une des principales activités de la fédération départementale des foyers ruraux du Lot

Le circuit de cinéma itinérant CINELOT constitue l'une des principales activités de la fédération départementale des foyers ruraux du Lot. Chaque mois, près de 40 bourgs et villages lotois bénéficient de séances de cinéma. "Le cinéma partout et pour tous" une politique !

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Saint-Martin de Vers Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 37 15 07 64 

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English :

The CINELOT traveling film circuit is one of the main activities of the Lot Departmental Federation of Rural Community Centers

L’événement Ciné plein air à Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Labastide-Murat

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