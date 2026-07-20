Récital chant / piano, Turbulences lyriques, Les héroïnes à la Scala Les Pechs du Vers

Informations pratiques

Les Pechs du Vers

Récital chant / piano, Turbulences lyriques, Les héroïnes à la Scala

Saint Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

La chanteuse lyrique Cynthia Ranguis et la pianiste Céline Gimbert que nous avons eu le plaisir d'écouter l'année dernière nous proposent un nouveau répertoire Les héroïnes à la Scala..

A travers les destins passionnés de Marguerite, Violetta, Musetta, Tosca et Juliette, ce duo soprano-piano vous invite à redécouvrir quelques-unes des plus grandes héroïnes de l'opéra.

Innocence, séduction, amour, trahison, sacrifice et tragédie se mêlent au fil des plus belles pages de Gounod, Verdi et Puccini

La chanteuse lyrique Cynthia Ranguis et la pianiste Céline Gimbert que nous avons eu le plaisir d'écouter l'année dernière nous proposent un nouveau répertoire Les héroïnes à la Scala..

A travers les destins passionnés de Marguerite, Violetta, Musetta, Tosca et Juliette, ce duo soprano-piano vous invite à redécouvrir quelques-unes des plus grandes héroïnes de l'opéra.

Innocence, séduction, amour, trahison, sacrifice et tragédie se mêlent au fil des plus belles pages de Gounod, Verdi et Puccini. Dans l’intimité du duo voix-piano, ces femmes d'exception révèlent toute la force de leurs passions et l'émotion intemporelle de leurs histoires.

.

Saint Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 15 89 94 81 m_robaszkiewicz@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opera singer Cynthia Ranguis and pianist C%E9line Gimbert, whom we had the pleasure of hearing last year, present a new repertoire: Heroines of La Scala…

Through the passionate stories of Marguerite, Violetta, Musetta, Tosca, and Juliet, this soprano-piano duo invites you to rediscover some of opera’s greatest heroines.

Innocence, seduction, love, betrayal, sacrifice, and tragedy intertwine throughout the most beautiful works by Gounod, Verdi, and Puccini

L’événement Récital chant / piano, Turbulences lyriques, Les héroïnes à la Scala Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Labastide-Murat