Informations pratiques

Les Pechs du Vers

Spectacle au Bavardou Théâtre Marionnette Comme c’est étrange un nous , du collectif Looking for Rose

Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Le Café associatif le Bavardou propose tout au long de l'année une foule de manifestations.

Le Café associatif le Bavardou propose tout au long de l'année une foule de manifestations.

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Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 7 66 34 78 79 bavardou@ecomail.fr

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English :

The community café Le Bavardou offers a wide variety of events throughout the year.

L’événement Spectacle au Bavardou Théâtre Marionnette Comme c’est étrange un nous , du collectif Looking for Rose Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Labastide-Murat