Spectacle au Bavardou Théâtre Marionnette Comme c’est étrange un nous , du collectif Looking for Rose Les Pechs du Vers
mardi 18 août 2026 · Les Pechs du Vers
Informations pratiques
Les Pechs du Vers
Spectacle au Bavardou Théâtre Marionnette Comme c’est étrange un nous , du collectif Looking for Rose
Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Le Café associatif le Bavardou propose tout au long de l'année une foule de manifestations.
Le Café associatif le Bavardou propose tout au long de l'année une foule de manifestations.
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Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 7 66 34 78 79 bavardou@ecomail.fr
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English :
The community café Le Bavardou offers a wide variety of events throughout the year.
L’événement Spectacle au Bavardou Théâtre Marionnette Comme c’est étrange un nous , du collectif Looking for Rose Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Labastide-Murat