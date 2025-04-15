UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Les Pechs du Vers

Spectacle au Bavardou Théâtre Marionnette Comme c’est étrange un nous , du collectif Looking for Rose Les Pechs du Vers

mardi 18 août 2026 · Les Pechs du Vers

Spectacle au Bavardou Théâtre Marionnette Comme c’est étrange un nous , du collectif Looking for Rose Les Pechs du Vers

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Saint-Cernin
Ville
46360 Les Pechs du Vers
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Les Pechs du Vers

Spectacle au Bavardou Théâtre Marionnette Comme c’est étrange un nous , du collectif Looking for Rose

Saint-Cernin Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Le Café associatif le Bavardou propose tout au long de l'année une foule de manifestations.

Le Café associatif le Bavardou propose tout au long de l'année une foule de manifestations.

  .

Saint-Cernin Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 7 66 34 78 79  bavardou@ecomail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The community café Le Bavardou offers a wide variety of events throughout the year.

L’événement Spectacle au Bavardou Théâtre Marionnette Comme c’est étrange un nous , du collectif Looking for Rose Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Labastide-Murat

À voir aussi à Les Pechs du Vers (Lot)