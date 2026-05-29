Tour-de-Faure

Vide grenier exposition de voitures anciennes

Place de la mairie Tour-de-Faure Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vide grenier, vide dressing, exposition de vieille voiture et vieille mécanique.

Buvette et restauration sur place.

Vide grenier, vide dressing, exposition de vieille voiture et vieille mécanique.

Buvette et restauration sur place.

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Place de la mairie Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 6 15 76 41 36

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English :

Yard sale, garage sale, vintage car and vintage machinery exhibition.

Refreshments and food available on site.

L’événement Vide grenier exposition de voitures anciennes Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot