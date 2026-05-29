Vide grenier exposition de voitures anciennes Tour-de-Faure
Vide grenier exposition de voitures anciennes Tour-de-Faure dimanche 19 juillet 2026.
Tour-de-Faure
Vide grenier exposition de voitures anciennes
Place de la mairie Tour-de-Faure Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide grenier, vide dressing, exposition de vieille voiture et vieille mécanique.
Buvette et restauration sur place.
Vide grenier, vide dressing, exposition de vieille voiture et vieille mécanique.
Buvette et restauration sur place.
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Place de la mairie Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 6 15 76 41 36
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English :
Yard sale, garage sale, vintage car and vintage machinery exhibition.
Refreshments and food available on site.
L’événement Vide grenier exposition de voitures anciennes Tour-de-Faure a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cahors Vallée du Lot