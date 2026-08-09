Vide grenier Fay-sur-Lignon
samedi 5 septembre 2026 · Fay-sur-Lignon
Informations pratiques
Fay-sur-Lignon
Vide grenier
Le bourg Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 07:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Buvette, restauration, musique, jeux, animations.
Organisé par l’Association la Caravelle.
Exposant vide grenier: 2 € le mètre linéaire.
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Le bourg Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26 lacaravelle@mailo.com
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English :
Refreshments, food, music, games, entertainment.
Organized by the La Caravelle Association.
Flea market vendor fee: 2 per linear meter.
L’événement Vide grenier Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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