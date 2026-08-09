Informations pratiques

Fay-sur-Lignon

Vide grenier

Le bourg Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 07:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Buvette, restauration, musique, jeux, animations.

Organisé par l’Association la Caravelle.

Exposant vide grenier: 2 € le mètre linéaire.

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Le bourg Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 87 37 26 lacaravelle@mailo.com

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English :

Refreshments, food, music, games, entertainment.

Organized by the La Caravelle Association.

Flea market vendor fee: 2 per linear meter.

L’événement Vide grenier Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-08-09 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal