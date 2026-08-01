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AGENDA · Fay-sur-Lignon

Concert Génération Chaise Dieu Fay-sur-Lignon

jeudi 27 août 2026 · Fay-sur-Lignon

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Eglise
Ville
43430 Fay-sur-Lignon
Département
Haute-Loire
Tarif

Fay-sur-Lignon

Concert Génération Chaise Dieu

Eglise Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Dans le cadre du festival de la Chaise Dieu, des concerts gratuits sont donnés par des ensembles itinérants de musique de chambre dans tout le département.
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Eglise Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

As part of the La Chaise-Dieu Festival, free concerts are performed by touring chamber music ensembles throughout the department.

L’événement Concert Génération Chaise Dieu Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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