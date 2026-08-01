Informations pratiques

Fay-sur-Lignon

Concert Génération Chaise Dieu

Eglise Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Dans le cadre du festival de la Chaise Dieu, des concerts gratuits sont donnés par des ensembles itinérants de musique de chambre dans tout le département.

.

Eglise Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the La Chaise-Dieu Festival, free concerts are performed by touring chamber music ensembles throughout the department.

L’événement Concert Génération Chaise Dieu Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal