Concert Génération Chaise Dieu Fay-sur-Lignon
jeudi 27 août 2026 · Fay-sur-Lignon
Informations pratiques
Fay-sur-Lignon
Concert Génération Chaise Dieu
Eglise Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Dans le cadre du festival de la Chaise Dieu, des concerts gratuits sont donnés par des ensembles itinérants de musique de chambre dans tout le département.
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Eglise Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
As part of the La Chaise-Dieu Festival, free concerts are performed by touring chamber music ensembles throughout the department.
L’événement Concert Génération Chaise Dieu Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal
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