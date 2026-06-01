Vide grenier Le Bourg Grazac
Vide grenier Le Bourg Grazac dimanche 14 juin 2026.
Grazac
Vide grenier
Le Bourg Ecole de Grazac Grazac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Vide grenier organisé par les ASEM à l’école de Grazac, avec buvette et restauration sur place. Une randonnée est également prévue.
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Le Bourg Ecole de Grazac Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 77 48 66
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English :
Flea market organized by ASEM at Grazac school, with refreshments and catering on site. A hike is also planned.
L’événement Vide grenier Grazac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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