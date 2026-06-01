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Vide grenier Le Bourg Grazac

Vide grenier Le Bourg Grazac dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : Ecole de Grazac

Ville : 43200 Grazac

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Grazac

Vide grenier

Le Bourg Ecole de Grazac Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Vide grenier organisé par les ASEM à l’école de Grazac, avec buvette et restauration sur place. Une randonnée est également prévue.
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Le Bourg Ecole de Grazac Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 77 48 66 

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English :

Flea market organized by ASEM at Grazac school, with refreshments and catering on site. A hike is also planned.

L’événement Vide grenier Grazac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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