Vide grenier Le Bourg Grazac

Grazac

Vide grenier

Le Bourg Ecole de Grazac Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier organisé par les ASEM à l’école de Grazac, avec buvette et restauration sur place. Une randonnée est également prévue.

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Le Bourg Ecole de Grazac Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 77 48 66

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English :

Flea market organized by ASEM at Grazac school, with refreshments and catering on site. A hike is also planned.

L’événement Vide grenier Grazac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire