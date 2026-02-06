Vide grenier

La Flèche Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide grenier

Saint Germain en fête .

La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire +33 6 80 81 21 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market

L’événement Vide grenier La Flèche a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Vallée du Loir