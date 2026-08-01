Vide-grenier | LAMONZIE MONTASTRUC Lamonzie-Montastruc
samedi 15 août 2026 · Lamonzie-Montastruc
Informations pratiques
Lamonzie-Montastruc
Vide-grenier | LAMONZIE MONTASTRUC
Bourg Lamonzie-Montastruc Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:30:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Venez chiner, dénicher, et faire de bonnes affaires à Lamonzie Montastruc!
La municipalité vous offre l’apéritif à midi.
Buvette et restauration sur place!
Réservez votre emplacement auparavant, 2 euros le mètre, et 2 mètre minimum. Installation dès 5h30. .
Bourg Lamonzie-Montastruc 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 17 04 80 foyerrural.lm@gmail.com
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English : Vide-grenier | LAMONZIE MONTASTRUC
L’événement Vide-grenier | LAMONZIE MONTASTRUC Lamonzie-Montastruc a été mis à jour le 2026-08-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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