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Vide-grenier | LAMONZIE MONTASTRUC Lamonzie-Montastruc

samedi 15 août 2026 · Lamonzie-Montastruc

Vide-grenier | LAMONZIE MONTASTRUC Lamonzie-Montastruc

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
Bourg
Ville
24520 Lamonzie-Montastruc
Département
Dordogne
Tarif

Lamonzie-Montastruc

Vide-grenier | LAMONZIE MONTASTRUC

Bourg Lamonzie-Montastruc Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 07:30:00
fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Venez chiner, dénicher, et faire de bonnes affaires à Lamonzie Montastruc!
La municipalité vous offre l’apéritif à midi.

Buvette et restauration sur place!

Réservez votre emplacement auparavant, 2 euros le mètre, et 2 mètre minimum. Installation dès 5h30.   .

Bourg Lamonzie-Montastruc 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 17 04 80  foyerrural.lm@gmail.com

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English : Vide-grenier | LAMONZIE MONTASTRUC

L’événement Vide-grenier | LAMONZIE MONTASTRUC Lamonzie-Montastruc a été mis à jour le 2026-08-01 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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