Vide grenier Terrain près des tennis Locoal-Mendon
Vide grenier Terrain près des tennis Locoal-Mendon dimanche 10 mai 2026.
Locoal-Mendon
Vide grenier
Terrain près des tennis Esplanade des écoles Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Troc et puces organisé par l’école Notre dame des fleurs
Restauration et buvette sur place pour vous restaurer tout au long de la journée. .
Terrain près des tennis Esplanade des écoles Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 87
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English :
L’événement Vide grenier Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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