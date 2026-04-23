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Vide grenier Terrain près des tennis Locoal-Mendon

Vide grenier Terrain près des tennis Locoal-Mendon dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Terrain près des tennis

Adresse : Esplanade des écoles

Ville : 56550 Locoal-Mendon

Département : Morbihan

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Locoal-Mendon

Vide grenier

Terrain près des tennis Esplanade des écoles Locoal-Mendon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Troc et puces organisé par l’école Notre dame des fleurs

Restauration et buvette sur place pour vous restaurer tout au long de la journée.   .

Terrain près des tennis Esplanade des écoles Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 60 87 

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English :

L’événement Vide grenier Locoal-Mendon a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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