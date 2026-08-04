Informations pratiques

Pontchâteau

Vide grenier MISSILLAC

Parkings Françoise-Dolto et des Mille-Fleurs Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Rue de Govillon

Parkings Françoise-Dolto et des Mille-Fleurs 44780 Missillac

Dimanche 20 septembre 2026

09:00 18:00

110 exposant(s)

Age du public Tout public .

Parkings Françoise-Dolto et des Mille-Fleurs Pontchâteau 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier MISSILLAC Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44