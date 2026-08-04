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AGENDA · Pontchâteau

Vide grenier MISSILLAC Pontchâteau

dimanche 20 septembre 2026 · Pontchâteau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Parkings Françoise-Dolto et des Mille-Fleurs
Ville
44780 Pontchâteau
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Pontchâteau

Vide grenier MISSILLAC

Parkings Françoise-Dolto et des Mille-Fleurs Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Rue de Govillon
Parkings Françoise-Dolto et des Mille-Fleurs 44780 Missillac

Dimanche 20 septembre 2026
09:00 18:00
110 exposant(s)
Age du public Tout public   .

Parkings Françoise-Dolto et des Mille-Fleurs Pontchâteau 44780 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Vide grenier MISSILLAC Pontchâteau a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT44

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