Informations pratiques

Beaufort

VIDE GRENIER NOCTURNE

Avenue Principale Beaufort Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Flânez au vide-grenier nocturne de Beaufort dès 16h sur l’avenue principale. Bonnes affaires, galerie d’art et restauration sur place vous attendent !

Profitez d’une agréable fin de journée estivale pour flâner le long de l’avenue principale de Beaufort lors de notre grand vide-grenier nocturne. Dès 16h, chinez des objets insolites, découvrez les talents locaux grâce à la galerie d’art des artistes beaufortais, et profitez d’une pause gourmande avec la restauration et le bar disponibles sur place. Une sortie parfaite pour toute la famille, combinant bonnes affaires, convivialité et découvertes artistiques dans une ambiance nocturne chaleureuse. .

Avenue Principale Beaufort 34210 Hérault Occitanie +33 6 45 77 39 85

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English : VIDE GRENIER NOCTURNE

Come browse the Beaufort night flea market starting at 4 p.m. on the main avenue. Great deals, an art gallery, and on-site dining await you!

L’événement VIDE GRENIER NOCTURNE Beaufort a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC