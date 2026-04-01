Ondreville-sur-Essonne

Vide-Grenier

Ondreville-sur-Essonne Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Chinez et jardinez à Ondreville-sur-Essonne ! Le Comité des fêtes vous invite à son grand vide-greniers doublé d’un vide-jardin avec échanges de plants. Une journée conviviale pour dénicher des trésors.

Avis aux chineurs et aux mains vertes !

Rendez-vous place de la Mairie pour une journée printanière placée sous le signe de la convivialité et de la récupération. Que vous soyez en quête de l’objet rare ou passionné de jardinage, cet événement double est fait pour vous. Parcourez les étals du vide-greniers pour dénicher des pépites, puis profitez du vide-jardin pour échanger vos plants et partager vos astuces de culture entre passionnés.

En famille ou entre amis, prolongez ce moment de détente grâce à la buvette et à la restauration sur place. Une belle occasion de célébrer le printemps au cœur de notre village !

Accés libre de 10h00 à 18h00. .

Ondreville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 33 60 85 52 cfondreville@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

China and garden in Ondreville-sur-Essonne! The Comité des fêtes invites you to its big garage sale and garden sale with plant exchange. A convivial day of treasure-hunting.

L’événement Vide-Grenier Ondreville-sur-Essonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT GRAND PITHIVERAIS