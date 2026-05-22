Vide grenier La Moutète Orthez
Vide grenier La Moutète Orthez dimanche 24 mai 2026.
Orthez
Vide grenier
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
250 exposants.
Buvette et petite restauration. .
La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 07 28 ce.0641020l@ac-bordeaux.fr
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Orthez a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Béarn
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