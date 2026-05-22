Vide grenier La Moutète Orthez

Orthez

Vide grenier

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

250 exposants.

Buvette et petite restauration. .

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 07 28 ce.0641020l@ac-bordeaux.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Orthez a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Béarn