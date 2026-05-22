Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier La Moutète Orthez

Vide grenier La Moutète Orthez

Vide grenier La Moutète Orthez dimanche 24 mai 2026.

Lieu : La Moutète

Adresse : Avenue de la Moutète

Ville : 64300 Orthez

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Orthez

Vide grenier

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :
2026-05-24

250 exposants.
Buvette et petite restauration.   .

La Moutète Avenue de la Moutète Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 07 28  ce.0641020l@ac-bordeaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Orthez a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Orthez (Pyrénées-Atlantiques)