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AGENDA · Petit-Mars

VIDE GRENIER Petit-Mars

dimanche 13 septembre 2026 · Petit-Mars

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Complexe sportif Fernand Sastre
Ville
44390 Petit-Mars
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Petit-Mars

VIDE GRENIER

Complexe sportif Fernand Sastre Petit-Mars Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Vide grenier
  .

Complexe sportif Fernand Sastre Petit-Mars 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Flea market

L’événement VIDE GRENIER Petit-Mars a été mis à jour le 2026-07-28 par ADT44

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