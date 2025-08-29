AGENDA · Petit-Mars
VIDE GRENIER Petit-Mars
dimanche 13 septembre 2026 · Petit-Mars
Informations pratiques
Petit-Mars
VIDE GRENIER
Complexe sportif Fernand Sastre Petit-Mars Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier
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Complexe sportif Fernand Sastre Petit-Mars 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Flea market
L’événement VIDE GRENIER Petit-Mars a été mis à jour le 2026-07-28 par ADT44
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