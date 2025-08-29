Informations pratiques

Petit-Mars

VIDE GRENIER

Complexe sportif Fernand Sastre Petit-Mars Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide grenier

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Complexe sportif Fernand Sastre Petit-Mars 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Flea market

L’événement VIDE GRENIER Petit-Mars a été mis à jour le 2026-07-28 par ADT44