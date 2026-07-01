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AGENDA · Peyrehorade

Vide grenier Peyrehorade

dimanche 26 juillet 2026 · Peyrehorade

Vide grenier Peyrehorade

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Salle d'aspremont
Ville
40300 Peyrehorade
Département
Landes
Tarif

Peyrehorade

Vide grenier

Salle d’aspremont Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Vide grenier organisé par la boule d’Aspremont à la salle d’Aspremont et au sablot. Restauration rapide et buvette sur place. Entrée libre.
Vide grenier organisé par la boule d’Aspremont à la salle d’Aspremont et au sablot. Restauration rapide et buvette sur place. Entrée libre.   .

Salle d’aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 11 35 76 

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English : Vide grenier

Yard sale organized by the Aspremont Sports Club at the Aspremont Hall and Le Sablot. Fast food and refreshments available on site. Free admission.

L’événement Vide grenier Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

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