Vide grenier Peyrehorade
dimanche 26 juillet 2026 · Peyrehorade
Informations pratiques
Peyrehorade
Vide grenier
Salle d’aspremont Peyrehorade Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide grenier organisé par la boule d’Aspremont à la salle d’Aspremont et au sablot. Restauration rapide et buvette sur place. Entrée libre.
Vide grenier organisé par la boule d’Aspremont à la salle d’Aspremont et au sablot. Restauration rapide et buvette sur place. Entrée libre. .
Salle d’aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 11 35 76
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English : Vide grenier
Yard sale organized by the Aspremont Sports Club at the Aspremont Hall and Le Sablot. Fast food and refreshments available on site. Free admission.
L’événement Vide grenier Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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