Informations pratiques

Peyrehorade

Vide grenier

Salle d’aspremont Peyrehorade Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 08:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide grenier organisé par la boule d’Aspremont à la salle d’Aspremont et au sablot. Restauration rapide et buvette sur place. Entrée libre.

Vide grenier organisé par la boule d’Aspremont à la salle d’Aspremont et au sablot. Restauration rapide et buvette sur place. Entrée libre. .

Salle d’aspremont Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 11 35 76

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English : Vide grenier

Yard sale organized by the Aspremont Sports Club at the Aspremont Hall and Le Sablot. Fast food and refreshments available on site. Free admission.

L’événement Vide grenier Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans