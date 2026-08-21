Vide-grenier place Zola, Place Zola, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Place Zola · Nantes
Informations pratiques
Vide-grenier place Zola Dimanche 20 septembre, 08h30 Place Zola Loire-Atlantique
15 € l’emplacement / Gratuit visiteurs
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
150 exposants
Restauration sur place
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Place Zola Place Emile Zola, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nurkid-protect »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/nurkid-protect/evenements/vide-grenier-20-09-place-emile-zola-nantes?fbclid=IwY2xjawTyX6ZwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR4wXyS9lzwD050lbmkBlIEXroV5mG0ilaqeuWQXLA86k0gzDMvBuUsYIBjajw_aem_xHz-eD4gBViQ6EhDrbFTyg »}]
Vide-grenier organisé par l’association Nurkid Protect
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