UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes

Vide-grenier place Zola, Place Zola, Nantes

dimanche 20 septembre 2026 · Place Zola · Nantes

Vide-grenier place Zola, Place Zola, Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Zola
Adresse
Place Emile Zola, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
15 € l'emplacement / Gratuit visiteurs

Vide-grenier place Zola Dimanche 20 septembre, 08h30 Place Zola Loire-Atlantique

15 € l’emplacement / Gratuit visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

150 exposants
Restauration sur place
Réservez votre emplacement

Place Zola Place Emile Zola, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nurkid-protect »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/nurkid-protect/evenements/vide-grenier-20-09-place-emile-zola-nantes?fbclid=IwY2xjawTyX6ZwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAHNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR4wXyS9lzwD050lbmkBlIEXroV5mG0ilaqeuWQXLA86k0gzDMvBuUsYIBjajw_aem_xHz-eD4gBViQ6EhDrbFTyg »}]
Vide-grenier organisé par l’association Nurkid Protect

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)