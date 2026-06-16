Vide-grenier | Prades Prades
Vide-grenier | Prades Prades dimanche 9 août 2026.
Prades
Vide-grenier | Prades
Prades Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Vide-grenier organisé par le comité des fêtes de Prades (réservations emplacements exposants 06.09.59.78.97). Restauration sur place avec le foodtruck de crêpes Les délices de Cathou . Concert de guitares à 21h.
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Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 01 90 prades.haut-allier@wanadoo.fr
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English :
Flea market organized by the Prades Festival Committee (reserve exhibitor spaces: 06.09.59.78.97). Food will be available on site from the crepe food truck “Les délices de Cathou.” Guitar concert at 9 p.m.
L’événement Vide-grenier | Prades Prades a été mis à jour le 2026-06-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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