Vide-grenier Prégochouette Mail Pablo Picasso Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 08:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Accès gratuit Stands vendus sur https://www.helloasso.com/associations/pregochouette/evenements/vide-grenier-2026au tarif de 8 € le stand de 3 x 2 mètres (100 exposants) Tout public

Vide-grenier de rentrée de l’association Prégochouette sur le Mail Pablo Picasso. 100 exposants, stands de 3 x 2 m. Buvette et animation musicale

Mail Pablo Picasso Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/pregochouette/evenements/vide-grenier-2026



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