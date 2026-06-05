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Vide-grenier Prégochouette Mail Pablo Picasso Nantes

Vide-grenier Prégochouette Mail Pablo Picasso Nantes

Vide-grenier Prégochouette Mail Pablo Picasso Nantes dimanche 6 septembre 2026.

Lieu : Mail Pablo Picasso

Adresse : 37 rue de l'Indre, Nantes

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 6 septembre 2026

Fin : dimanche 6 septembre 2026

Heure de début : 08:00

Tarif : Entrée libre Accès gratuit Stands vendus sur https://www.helloasso.com/associations/pregochouette/evenements/vide-grenier-2026au tarif de 8 € le stand de 3 x 2 mètres (100 exposants)

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 08:00 – 18:00
Gratuit : oui Entrée libre Accès gratuit Stands vendus sur https://www.helloasso.com/associations/pregochouette/evenements/vide-grenier-2026au tarif de 8 € le stand de 3 x 2 mètres (100 exposants) Tout public 

Vide-grenier de rentrée de l’association Prégochouette sur le Mail Pablo Picasso. 100 exposants, stands de 3 x 2 m. Buvette et animation musicale

Mail Pablo Picasso Nantes 44000
https://www.helloasso.com/associations/pregochouette/evenements/vide-grenier-2026


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