Vide-grenier le bourg Saint-Brisson

Vide-grenier

le bourg Dans le centre bourg Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

organisé par le comité des fêtes. Buffet, buvette, exposition artisanale et artistique .

le bourg Dans le centre bourg Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 74 48

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs