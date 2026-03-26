Vide-grenier le bourg Saint-Brisson
Vide-grenier le bourg Saint-Brisson dimanche 19 juillet 2026.
Vide-grenier
le bourg Dans le centre bourg Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
organisé par le comité des fêtes. Buffet, buvette, exposition artisanale et artistique .
le bourg Dans le centre bourg Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 74 48
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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