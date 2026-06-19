VIDE GRENIER SALLE DES FETES DU BOILA Saint-Laurent-de-Neste samedi 27 juin 2026.

Saint-Laurent-de-Neste

VIDE GRENIER

SALLE DES FETES DU BOILA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 07:30:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

2 € le mètre linéaire, 3 € le mètre linéaire avec table. Jeux pour enfants, balades à poney, restauration et buvette sur place toute la journée.

Réservations Manon 06 43 38 81 58 Frédérique 06 32 66 57 99.

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SALLE DES FETES DU BOILA SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 32 66 57 99

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English :

2 € per meter, 3 € per meter with a table. Children’s games, pony rides, food and drinks available on site all day long.

Reservations: Manon 06 43 38 81 58 ? Frédérique 06 32 66 57 99.

L’événement VIDE GRENIER Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de Neste-Barousse|CDT65