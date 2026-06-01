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Vide grenier Camping du Val de l’Eyre Salles

Vide grenier Camping du Val de l’Eyre Salles

Vide grenier Camping du Val de l’Eyre Salles dimanche 28 juin 2026.

Lieu : Camping du Val de l'Eyre

Adresse : 8 Route de Minoy

Ville : 33770 Salles

Département : Gironde

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 1 Tarif de base plein tarif

Salles

Vide grenier

Camping du Val de l’Eyre 8 Route de Minoy Salles Gironde

Tarif : – – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

1er Vide-Grenier de l’Été au Camping du Val de l’Eyre !
Le dimanche 28 juin, venez chiner, vendre et profiter d’une journée conviviale dans un cadre agréable et ombragé.
Exposants pensez à réserver votre emplacement dès maintenant !
Tarif 1 € les 2 mètres
Venez faire de bonnes affaires, dénicher des trésors et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Réservez vite votre emplacement !
Ouvert à tous
Site ombragé et accueillant
Lieu Camping du Val de l’Eyre, 8 route du Minoy, 33770 Salles
Inscriptions et renseignements levaldeleyre33@gmail.com / 05 56 88 47 03   .

Camping du Val de l’Eyre 8 Route de Minoy Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 47 03  levaldeleyre33@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Salles a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Val de l’Eyre

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