Vide grenier Camping du Val de l’Eyre Salles

Salles

Vide grenier

Camping du Val de l’Eyre 8 Route de Minoy Salles Gironde

Tarif : – – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

1er Vide-Grenier de l’Été au Camping du Val de l’Eyre !

Le dimanche 28 juin, venez chiner, vendre et profiter d’une journée conviviale dans un cadre agréable et ombragé.

Exposants pensez à réserver votre emplacement dès maintenant !

Tarif 1 € les 2 mètres

Venez faire de bonnes affaires, dénicher des trésors et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Réservez vite votre emplacement !

Ouvert à tous

Site ombragé et accueillant

Lieu Camping du Val de l’Eyre, 8 route du Minoy, 33770 Salles

Inscriptions et renseignements levaldeleyre33@gmail.com / 05 56 88 47 03 .

Camping du Val de l’Eyre 8 Route de Minoy Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 47 03 levaldeleyre33@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Salles a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Val de l’Eyre