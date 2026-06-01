Vide grenier Camping du Val de l’Eyre Salles
Vide grenier Camping du Val de l’Eyre Salles dimanche 28 juin 2026.
Salles
Vide grenier
Camping du Val de l’Eyre 8 Route de Minoy Salles Gironde
Tarif : – – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
1er Vide-Grenier de l’Été au Camping du Val de l’Eyre !
Le dimanche 28 juin, venez chiner, vendre et profiter d’une journée conviviale dans un cadre agréable et ombragé.
Exposants pensez à réserver votre emplacement dès maintenant !
Tarif 1 € les 2 mètres
Venez faire de bonnes affaires, dénicher des trésors et partager un moment chaleureux en famille ou entre amis. Réservez vite votre emplacement !
Ouvert à tous
Site ombragé et accueillant
Lieu Camping du Val de l’Eyre, 8 route du Minoy, 33770 Salles
Inscriptions et renseignements levaldeleyre33@gmail.com / 05 56 88 47 03 .
Camping du Val de l’Eyre 8 Route de Minoy Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 88 47 03 levaldeleyre33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Salles a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Val de l’Eyre
À voir aussi à Salles (Gironde)
- Marché gourmand Place du Petit Marché Salles 24 juin 2026
- Apéro concert de la brasserie la Belette Salles 27 juin 2026
- Kid Palace Boîte de nuit de jour pour les enfants… et leurs parents Salle des fêtes du Bourg Salles 4 juillet 2026
- L’été de l’Office Atelier bricolage Salles 15 juillet 2026
- L’été de l’Office Atelier fouille paléontologique Office de tourisme du Val de l’Eyre Salles 29 juillet 2026