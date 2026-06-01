Apéro concert de la brasserie la Belette Salles
Apéro concert de la brasserie la Belette Salles samedi 27 juin 2026.
Salles
Apéro concert de la brasserie la Belette
10 Impasse Fortranche Salles Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Aura lieu la 4eme édition de l’apéro concert de la brasserie la Belette. Pour un moment convivial et festif. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !
Au programme
– Visite de la brasserie
– Marché fermier
– Concerts live .
10 Impasse Fortranche Salles 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 26 67 00
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English : Apéro concert de la brasserie la Belette
L’événement Apéro concert de la brasserie la Belette Salles a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Haut Val De Sèvre
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