Apéro concert de la brasserie la Belette Salles samedi 27 juin 2026.

Salles

Apéro concert de la brasserie la Belette

10 Impasse Fortranche Salles Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Aura lieu la 4eme édition de l’apéro concert de la brasserie la Belette. Pour un moment convivial et festif. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !

Au programme

– Visite de la brasserie

– Marché fermier

– Concerts live .

10 Impasse Fortranche Salles 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 26 67 00

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English : Apéro concert de la brasserie la Belette

L’événement Apéro concert de la brasserie la Belette Salles a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Haut Val De Sèvre