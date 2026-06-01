Marché gourmand Place du Petit Marché Salles
Marché gourmand Place du Petit Marché Salles mercredi 24 juin 2026.
Salles
Marché gourmand
Place du Petit Marché Le Bourg Salles Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09
Venez découvrir le charmant village de Salles à l’occasion des rendez-vous gourmands chaque mercredi du 24 juin au 9 septembre vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place…
!! Soirée exceptionnelle le 5 août à l’occasion du 25ème anniversaire !!
Venez découvrir le charmant village de Salles à l’occasion des rendez-vous gourmands chaque mercredi du 24 juin au 9 septembre vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place, ambiance musicale (*) …
!! Soirée exceptionnelle le 5 août à l’occasion du 25ème anniversaire !!
(*) Programmation musicale
Mercredi 24 juin > DJ Tiger
Mercredi 1er juillet > Mustang Duo
Mercredi 8 juillet > Jo n’ Co
Mercredi 15 juillet Gérard Gouny
Mercredi 22 juillet La Mère Michel
Mercredi 29 juillet > DJ Jhon’s
Mercredi 5 août > marché XL avec Coconight
Mercredi 12 août > Thierry Karaoké
Mercredi 19 août > Les Complices
Mercredi 26 août > DJ Maxence
Mercredi 2 septembre > Orchestre Jean Paul
Mercredi 9 septembre > DJ Tiger .
Place du Petit Marché Le Bourg Salles 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 46 49
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English : Marché gourmand
Come and discover the charming village of Salles during the rendez-vous gourmands every Wednesday from June 24th to September 9th: sale and tasting of local products, on-site catering…
!! Exceptional evening on August 5 to celebrate our 25th anniversary!
L’événement Marché gourmand Salles a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Bastides
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