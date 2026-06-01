Marché gourmand Place du Petit Marché Salles

Salles

Marché gourmand

Place du Petit Marché Le Bourg Salles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09

Venez découvrir le charmant village de Salles à l’occasion des rendez-vous gourmands chaque mercredi du 24 juin au 9 septembre vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place…

!! Soirée exceptionnelle le 5 août à l’occasion du 25ème anniversaire !!

Venez découvrir le charmant village de Salles à l’occasion des rendez-vous gourmands chaque mercredi du 24 juin au 9 septembre vente et dégustation de produits locaux, restauration sur place, ambiance musicale (*) …

!! Soirée exceptionnelle le 5 août à l’occasion du 25ème anniversaire !!

(*) Programmation musicale

Mercredi 24 juin > DJ Tiger

Mercredi 1er juillet > Mustang Duo

Mercredi 8 juillet > Jo n’ Co

Mercredi 15 juillet Gérard Gouny

Mercredi 22 juillet La Mère Michel

Mercredi 29 juillet > DJ Jhon’s

Mercredi 5 août > marché XL avec Coconight

Mercredi 12 août > Thierry Karaoké

Mercredi 19 août > Les Complices

Mercredi 26 août > DJ Maxence

Mercredi 2 septembre > Orchestre Jean Paul

Mercredi 9 septembre > DJ Tiger .

Place du Petit Marché Le Bourg Salles 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 46 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gourmand

Come and discover the charming village of Salles during the rendez-vous gourmands every Wednesday from June 24th to September 9th: sale and tasting of local products, on-site catering…

!! Exceptional evening on August 5 to celebrate our 25th anniversary!

L’événement Marché gourmand Salles a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Coeur de Bastides