Informations pratiques

Schirmeck

Vide grenier

14 Rue des Jardins Schirmeck Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Après le succès de la première édition, l’Ecolieu La Rub organise un nouveau vide grenier dans le jardin de l’hôtel. Cette année, les voisins de la Claquette et environs ont été invités à tenir un stand également. Concert live de 11h à 13h et visites guidées de l’écolieu à 11h et à 15h. Venez nombreux ! .

14 Rue des Jardins Schirmeck 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 01 95 bonjour@larub.org

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English :

L’événement Vide grenier Schirmeck a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche