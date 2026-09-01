Vide grenier Schirmeck
dimanche 27 septembre 2026 · Schirmeck
Informations pratiques
Schirmeck
Vide grenier
14 Rue des Jardins Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Après le succès de la première édition, l’Ecolieu La Rub organise un nouveau vide grenier dans le jardin de l’hôtel. Cette année, les voisins de la Claquette et environs ont été invités à tenir un stand également. Concert live de 11h à 13h et visites guidées de l’écolieu à 11h et à 15h. Venez nombreux ! .
14 Rue des Jardins Schirmeck 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 01 95 bonjour@larub.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier Schirmeck a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche
À voir aussi à Schirmeck (Bas-Rhin)
- Les Goûteuses d’Hitler Rothau 18 septembre 2026
- De la guerre à l’Europe : un parcours immersif au cœur de l’histoire, Mémorial Alsace-Moselle, Schirmeck 19 septembre 2026
- À la découverte des collections, Mémorial Alsace-Moselle, Schirmeck 19 septembre 2026
- Visite de la synagogue de Schirmeck Schirmeck 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition « Dans l’ombre des salles annexées », Mémorial Alsace-Moselle, Schirmeck 19 septembre 2026