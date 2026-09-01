Vide grenier solidaire Maison de quartier des Ors Romans-sur-Isère
samedi 26 septembre 2026 · Maison de quartier des Ors · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Vide grenier solidaire
Maison de quartier des Ors 26 Rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 08:00:00
fin : 2026-09-26 16:00:00
Date(s) :
2026-09-26
La Maison du Lien organise son vide grenier solidaire à la Maison de quartier des Ors Venez chiner, dénicher de bonnes affaires et surtout soutenir une belle cause !
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Maison de quartier des Ors 26 Rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 22 71 44 la-maison-du-lien@outlook.fr
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English : Vide grenier solidaire
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L’événement Vide grenier solidaire Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-15 par Valence Romans Tourisme
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