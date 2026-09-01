Vide grenier solidaire Maison de quartier des Ors Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Vide grenier solidaire

Maison de quartier des Ors 26 Rue Magnard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-26 16:00:00

Date(s) :

2026-09-26

La Maison du Lien organise son vide grenier solidaire à la Maison de quartier des Ors Venez chiner, dénicher de bonnes affaires et surtout soutenir une belle cause !

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Maison de quartier des Ors 26 Rue Magnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 22 71 44 la-maison-du-lien@outlook.fr

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English : Vide grenier solidaire

La Maison du Lien is hosting its charity garage sale at the Maison de quartier des Ors: Come browse, find some great deals, and—most importantly—support a worthy cause!

L’événement Vide grenier solidaire Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-15 par Valence Romans Tourisme