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AGENDA · Tarbes

Vide-grenier TARBES Tarbes

samedi 3 octobre 2026 · TARBES · Tarbes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
TARBES
Adresse
43 rue Maréchal Foch
Ville
65000 Tarbes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Tarbes

Vide-grenier

TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Les commerçants de la Galerie de l’Alhambra vous souhaitent la bienvenue au vide-grenier objets & décoration !

Inscriptions MDLO
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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

The merchants at the Galerie de l’Alhambra welcome you to the flea market featuring home decor and other items!

MDLO Registration

L’événement Vide-grenier Tarbes a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Tarbes|CDT65

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