Vide-grenier TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Vide-grenier

TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 09:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Les commerçants de la Galerie de l’Alhambra vous souhaitent la bienvenue au vide-grenier objets & décoration !

Inscriptions MDLO

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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The merchants at the Galerie de l’Alhambra welcome you to the flea market featuring home decor and other items!

MDLO Registration

L’événement Vide-grenier Tarbes a été mis à jour le 2026-08-24 par OT de Tarbes|CDT65