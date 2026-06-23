Informations pratiques

Mazeyrat-d’Allier

Vide Grenier | Truchon

Truchon Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 06:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Vide-grenier de Truchon le 12 juillet 2026

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Truchon Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 24 49 22

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English :

Truchon Yard Sale on July 12, 2026

L’événement Vide Grenier | Truchon Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier