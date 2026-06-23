AGENDA · Mazeyrat-d'Allier
Vide Grenier | Truchon Mazeyrat-d’Allier
dimanche 12 juillet 2026 · Mazeyrat-d'Allier
Informations pratiques
Mazeyrat-d’Allier
Vide Grenier | Truchon
Truchon Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Vide-grenier de Truchon le 12 juillet 2026
.
Truchon Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 24 49 22
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English :
Truchon Yard Sale on July 12, 2026
L’événement Vide Grenier | Truchon Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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