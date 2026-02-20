Concert | La Belle Roulotte Reilhac Mazeyrat-d’Allier

Concert | La Belle Roulotte

Reilhac La Belle Roulotte Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concert avec Ambre (variété française) & Chloé Tridot (Pop) avec repas unique Tajines végé ou viande.

.

Reilhac La Belle Roulotte Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 45 68 76 nina4301@hotmail.fr

English :

Concert with Ambre (French variety) & Chloé Tridot (Pop) with unique meal: vegetarian or meat tajines.

