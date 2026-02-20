Concert | La Belle Roulotte Reilhac Mazeyrat-d’Allier
Concert | La Belle Roulotte Reilhac Mazeyrat-d’Allier samedi 18 juillet 2026.
Concert | La Belle Roulotte
Reilhac La Belle Roulotte Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Concert avec Lours & Wone2 (Hip-Hop) + Open mic avec Pizz à la Prod avec repas unique Tajines végé ou viande.
.
Reilhac La Belle Roulotte Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 45 68 76 nina4301@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert with Lours & Wone2 (Hip-Hop) + Open mic with Pizz à la Prod with unique meal: vegetarian or meat Tajines.
L’événement Concert | La Belle Roulotte Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2026-02-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier