Concert | La Belle Roulotte Reilhac Mazeyrat-d’Allier

Concert | La Belle Roulotte

Reilhac La Belle Roulotte Mazeyrat-d’Allier Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concert avec Lours & Wone2 (Hip-Hop) + Open mic avec Pizz à la Prod avec repas unique Tajines végé ou viande.

.

Reilhac La Belle Roulotte Mazeyrat-d’Allier 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 45 68 76 nina4301@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert with Lours & Wone2 (Hip-Hop) + Open mic with Pizz à la Prod with unique meal: vegetarian or meat Tajines.

L’événement Concert | La Belle Roulotte Mazeyrat-d’Allier a été mis à jour le 2026-02-20 par Communauté de communes des rives Haut-Allier