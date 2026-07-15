AGENDA · Vault-de-Lugny
Vide-Grenier Vault-de-Lugny
dimanche 16 août 2026 · Vault-de-Lugny
Informations pratiques
Vault-de-Lugny
Vide-Grenier
Place Saint-Germain Vault-de-Lugny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Vide grenier avec restauration sur place .
Place Saint-Germain Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 15 31 18
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English : Vide-Grenier
L’événement Vide-Grenier Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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