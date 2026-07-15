Informations pratiques

Vault-de-Lugny

Vide-Grenier

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide grenier avec restauration sur place .

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 15 31 18

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English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay