UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vault-de-Lugny

Vide-Grenier Vault-de-Lugny

dimanche 16 août 2026 · Vault-de-Lugny

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place Saint-Germain
Ville
89200 Vault-de-Lugny
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Vault-de-Lugny

Vide-Grenier

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Vide grenier avec restauration sur place   .

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 15 31 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-Grenier

L’événement Vide-Grenier Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

À voir aussi à Vault-de-Lugny (Yonne)