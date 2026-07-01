Visite guidée de l’église de Vault-de-Lugny, Vault de Lugny, Vault-de-Lugny

Informations pratiques

Visite guidée de l’église de Vault-de-Lugny Samedi 19 septembre, 15h00 Vault de Lugny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Assistez à la visite guidée de l’intérieur de l’église de Vault-de-Lugny et de ses principaux points d’intérêt : chaires, vitraux, autels ou encore fons baptismaux.

Vault de Lugny Place Saint Germain 89200 Vault de Lugny Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0687419689 Construite au début du XVIè siècle à l’emplacement d’une ancienne église romane, l’église est dédiée à Saint Germain d’Auxerre. En 1500, Aubert de Jaucourt en fit bâtir le chœur et les deux premières travées en style gothique. Son fils Hardy achève les travaux en y ajoutant la chapelle du côté nord et les deux dernières travées en style Renaissance. Le clocher fut achevé à la fin du XVIIè siècle et équipé de trois cloches jusqu’à la Révolution. Les 2 cloches actuelles ont été fondues en 1862.

Le caractère particulier du lieu provient d’une suite de peintures murales qui ornent la partie supérieure des murs de la nef et du chœur, elles retracent la Passion du Christ en treize tableaux de dimensions exceptionnelles, qui s’étendent sur une longueur de 65 mètres et couvrent une surface de 220 m² Parking devant l’église

Visite guidée de l’intérieur de l’église et de ses principaux points d’intérêt: chaires, vitraux, autels, fons baptismaux….

© Amis de l’église de Vault-de-Lugny