Visite guidée des peintures murales de l’église de Vault-de-Lugny, Vault de Lugny, Vault-de-Lugny

Informations pratiques

Visite guidée des peintures murales de l’église de Vault-de-Lugny Dimanche 20 septembre, 15h00 Vault de Lugny Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le caractère particulier de l’église de Vault-de-Lugny provient d’une suite de peintures murales qui ornent la partie supérieure des murs de la nef et du chœur, elles retracent la Passion du Christ en treize tableaux de dimensions exceptionnelles, qui s’étendent sur une longueur de 65 mètres et couvrent une surface de 220 m².

Longtemps dissimulées sous un badigeon de chaux, les peintures murales ont été restaurées en 1909 par le peintre Gsell-Maury au moyen des techniques de l’époque. Cent ans plus tard, il est apparu que ces techniques ont induit de nombreux dommages et une nouvelle restauration a été réalisée en 2013.

Une visite descriptive des peintures murales vous sera proposée.

Vault de Lugny Place Saint Germain 89200 Vault de Lugny Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0687419689 Construite au début du XVIè siècle à l’emplacement d’une ancienne église romane, l’église est dédiée à Saint Germain d’Auxerre. En 1500, Aubert de Jaucourt en fit bâtir le chœur et les deux premières travées en style gothique. Son fils Hardy achève les travaux en y ajoutant la chapelle du côté nord et les deux dernières travées en style Renaissance. Le clocher fut achevé à la fin du XVIIè siècle et équipé de trois cloches jusqu’à la Révolution. Les 2 cloches actuelles ont été fondues en 1862.

Le caractère particulier du lieu provient d’une suite de peintures murales qui ornent la partie supérieure des murs de la nef et du chœur, elles retracent la Passion du Christ en treize tableaux de dimensions exceptionnelles, qui s’étendent sur une longueur de 65 mètres et couvrent une surface de 220 m² Parking devant l’église

Le caractère particulier de l’église de Vault de Lugny provient d’une suite de peintures murales qui ornent la partie supérieure des murs de la nef et du chœur, elles retracent la Passion du Christ …

© Amis de l’église de Vault-de-Lugny