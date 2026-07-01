Informations pratiques

Vault-de-Lugny

Concert de violoncelles

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 17:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Les Amis de l’église de Vault de Lugny organisent leur 6ème concert de la saison dans l’église le jeudi 30 juillet 2026 à 17h30. Il s’agit d’un concert de violoncelles avec 2 artistes de renommée mondiale, Ella Van POUCKE et Jéroen REULING, qui se produisent habituellement sur les plus grandes scènes internationales. Ils ont accepté de se produire exceptionnellement dans l’église de Vault de Lugny.

Au programme, les suites n°1 et 5 de Jean-Sébastien BACH, ainsi que les suites pour violoncelles de David POPPER.

L’entrée est libre. .

Place Saint-Germain Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté jpierre.naudin@orange.fr

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English : Concert de violoncelles

L’événement Concert de violoncelles Vault-de-Lugny a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Grand Vézelay